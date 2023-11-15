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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وصول 25 شهيدا للمستشفى المعمداني بعد قصف منازل بحي الشيخ رضوان

غزة
غزة

ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن 25 شهيدا وصلوا للمستشفى المعمداني بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل بحي الشيخ رضوان.

ويستهدف طيران الاحتلال المستشفيات في شمال قطاع غزة، وهو ما أكده الهلال الأحمر الفلسطيني، الذي أعلن عن قائمة الاعتداءات الوحشية التي تمارس ضد المؤسسات الطبية والعاملين بها، إذ تم الإعلان عن خروج مستشفى القدس في مدينة غزة من الخدمة حيث لم يعد يعمل بسبب نفاد الوقود المتوفر وانقطاع التيار الكهربائي.

وبعد ظهر يوم 11 نوفمبر، أفادت التقارير أن غارة جوية أصابت ودمرت العيادة السويدية في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة، حيث كانت تأوي 500 نازح، ولا يزال عدد الضحايا غير واضح.

وفي ليلة 11-12 نوفمبر، قصفت غارة جوية أخرى مستشفى المهدي في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد طبيبين وإصابة آخرين.

وتعرض مستشفى ناصر للأطفال في مدينة غزة والمنطقة المجاورة لمستشفى الشفاء للقصف خلال الغارات الجوية، ما أدى إلى وقوع إصابات، فيما توقف مستشفى الطب النفسي الوحيد في غزة عن العمل.

ويضطر الأطباء إلى إجراء عمليات جراحية دون تخدير، بما في ذلك جرحى القصف الإسرائيلي والنساء، اللواتي يخضعن لعمليات قيصرية.

وفجر اليوم الأربعاء، أبلغت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الطاقم الطبي في مجمع الشفاء، غرب مدينة غزة، بنيتها اقتحام المجمع، الذي تحاصر داخله الآلاف بين طاقم طبي وجرحى ونازحين، لليوم السادس على التوالي.

غزة الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل استشهاد القاهرة الإخبارية المؤسسات الطبية

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