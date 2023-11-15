برميها في الشارع.. خبير يحذر من ترك المعلومات الشخصية في تلك التطبيقات

قال خبير أمن المعلومات، الدكتور محمد عزام: إن المنصات الإلكترونية الكبيرة تكون متبعة جميع المعايير لتأمين بيانات العملاء بها.

وأضاف خبير أمن المعلومات، الدكتور محمد عزام، خلال حواره ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أنه لا يجب وضع البيانات الشخصية الخاص بالشخص على تطبيقات مجهولة المصدر، ومثال على ذلك أى صفحة موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي وشراء منتج من خلالها وإدخال بيانات البطاقة الشخصية.

وتابع خبير أمن المعلومات، الدكتور محمد عزام: “أكني بديها فى الشارع وأنه لو حد وقع فى يده تلك البيانات وحينها يتم التبرع بالمعلومة ووضعها لجميع الناس”.