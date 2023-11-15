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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النصر وشيك للمقاومة الفلسطينية

ماذا بعد إسرائيل؟ افتتاحية لصحيفة أردنية شهيرة تستفز وسائل إعلام الاحتلال| شاهد

افتتاحية بصحيفة الغد
افتتاحية بصحيفة الغد الأردنية

تشتمل النسخة الورقية من صحيفة “الغد” الأردنية على افتتاحية في صفحتها الأولى باللغة العبرية بعنوان “ماذا سيكون بعد إسرائيل؟”.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يقول المقال، المكتوب باللغة العبرية غير الأصلية ولكنها مفهومة، تليها ترجمة عربية، إن "العالم كله مشغول بمناقشة ما سيكون بعد حماس" في غزة، ولكن "لا أحد ينظر إلى الجانب الآخر ويسأل: ماذا سيحدث بعد "إسرائيل"؟".

ويتنبأ المقال بأن إسرائيل ستنهار تحت ضغط مشاكلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية الداخلية.

ونقلا عن بيانات اقتصادية وعسكرية، فضلا عن تآكل الدعم الدولي لإسرائيل إلى جانب الضغط المحلي من قبل عائلات الرهائن، تؤكد الافتتاحية أن النصر وشيك للمقاومة الفلسطينية في غزة.

كما تتنبأ الافتتاحية بأن انهيار إسرائيل، والتي وصفتها بأنها "مستوطنة من الورق المقوى"، سيجلب معها نهاية النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، ويبشر بصعود "نظام عالمي جديد".

وعلقت "تايمز أوف إسرائيل" على هذه الافتتاحية مشككة في البيانات التي جمعتها، كما أدانت وصف الصحيفة الأردنية لحركة حماس بالمقاومة الفلسطينية وتجاهل سقوط الضحايا الإسرائيليين.

إسرائيل المقاومة الفلسطينية اللغة العبرية عائلات الرهائن فلسطين نظام عالمي جديد

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