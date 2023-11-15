محافظ الدقهلية: إجمالي معدات مجابهة الأزمات بالوحدات المحلية يبلغ 1000 آلية متنوعة

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استلام الوحدات المحلية بالمحافظة لمستلزمات تدعيم ورفع كفاءة المعدات والآليات من الكاوتش والبطاريات استعدادا لمجابهة الازمات والكوارث بنطاق المحافظة.

وقال "مختار" ان ما تم توفير هو المرحلة الأولي من الكاوتش والبطاريات لرفع كفاءة المعدات وتدعيمها بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بتكلفة تقديرية 5.5 مليون جنيه.

كما تفقد "مختار" عدد 2 سيارة حمولة 10 طن تابعة للحملة المكانيكية بمدينة جمصه تم اجراء الصيانة اللازمة لهما.

واضاف "مختار" ان هناك جهودا مكثفة للحفاظ على المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية والاطمئنان علي سلامة عملها بشكل جيد بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين فيما يتعلق بقطاع النظافة والتجميل.

في ذات السياق اوضح "مختار" ان إجمالي عدد المعدات بالوحدات المحلية بالمحافظة يبلغ ما يقرب من 1000 معدة متنوعة ما بين لوادر وحفارات واوناش وسيارات قلاب ومكنسيات وتشمل ( 217 سيارة 5 طن قلاب ماركة ميتسوبيشي وشفورليه - 74 سيارة 10 طن قلاب ماركة مرسيدس وايفكو وميتسوبيشي وفورد - 36 سيارة 20 طن قلاب مرسيدس - 36 سيارة سوزوكي نصف قلاب - 48 مكبس سعة 6 متر و 16 متر و 20 متر مكعب ماركة ميتسوبيشي ومرسيدس وهيونداي - 47 سيارة كسح سعة 10 متر ماركة مرسيدس ومان - 45 مقطورة كسح سعة 4 متر - 163 جرار ماركة بيلا روس ورماني - عدد 1 ونش 40 طن وعدد 1 ونش 20 طن ماركة جروف وليبهير - 2 حفار ماركة دوسان - عدد 17 مكنسيه لكنس الأتربة ماركة بردسون - عدد 30 سيارة اصلاح أعمدة كهرباء ماركة ميتسوبيشي وشفورليه - عدد 149 لودر زاحف مفصلي 1 متر و 2 متر ماركة قطر بلر وكوماتسو وزاحف ببوكات - عدد 3 جليدر ماركة قطر بلير).

واضاف "مختار" انه تم شراء معدات جديدة خلال ال 4 سنوات الماضية بمبلغ وقدره نصف مليار جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة شملت معدات متنوعة ما بين سيارات قلاب واوناش وزاحف ومكنسيات وسيارات كسح امطار وغيرها، بالإضافة إلي صيانة كافة معدات الحملة الميكانيكية بالوحدات المحلية.

ووجه "محافظ الدقهلية "الشكر والتقدير للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لدعم المحافظة وأجهزتها التنفيذية بمعدات هندسية متنوعة غير مسبوقة لدعم منظومة النظافة ومجابهة الأزمات والكوارث.

من جانبه اوضح المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بديوان عام المحافظة ان مستلزمات الكاوتش والبطاريات التي تم استلامها اليوم لتدعيم ورفع كفاءة معدات تشمل سيارات حمولة 5و10و20 طن وايضا لوادر وجرارات ومقطورات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن علي مستوي المحافظة.

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