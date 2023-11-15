إسرائيل: لا ننوي إعادة فتح المعابر الحدودية مع غزة بعد الحرب

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن إسرائيل لا تنوي إعادة فتح المعابر الحدودية (كرم أبو سالم، وبيت حانون) مع قطاع غزة بعد الحرب، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك إيصال للبضائع ولن يكون هناك اتصال بين الأشخاص، بما في ذلك العمال.

وأضاف كوهين، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن التفاهم في إسرائيل هو أنه لن يكون هناك مزيد من الاتصال بين إسرائيل وغزة، وتابع: "يمكن لمكتب التنسيق والارتباط بالمنطقة أن يصبح متحفا".

وأشار إلى أنه "يفضل خطة قيد المناقشة الجادة الآن، والتي بموجبها تدخل البضائع إلى غزة وتخرج منها عبر طريق بحري تم إنشاؤه حديثا بين القطاع وقبرص".

وأغلقت إسرائيل معبري كرم أبو سالم و بيت حانون "إيرز" بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر الماضي.

ويعتبر معبر كرم أبو سالم، الممر التجاري الرئيسي للبضائع التي تدخل إلى غزة وتخرج منها، أما المعبر عند بيت حانون فهو ممر المشاة.

وتسيطر مصر على المعبر البري الثالث في رفح، لكنه غير مصمم للاستخدام التجاري المكثف.