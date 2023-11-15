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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تهاجم الأمم المتحدة بسبب تحرك إيراني بشأن غزة

إسرائيل وإيران
إسرائيل وإيران

يتواجد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، في جنيف لحضور اجتماع لم يُكشف عنه سابقًا استضافته مجموعة إنسانية رائدة تعمل على إبرام اتفاقيات السلام.

وأجري عبداللهيان محادثات هامة مع كبير مسؤولي المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن جريفيث، في اجتماع في مركز الحوار الإنساني، الذي تصدر عناوين الأخبار قبل خمس سنوات لدوره في الاتفاق الذي وافقت فيه جماعة إيتا الانفصالية في إقليم الباسك على حل نفسها.

إسرائيل تهاجم الأمم المتحدة

وكتبت السفيرة الإسرائيلية في جنيف، ميراف إيلون شاهار، على منصة “إكس”، أن “إسرائيل تعرب عن سخطها لوجود وزير خارجية إيران في جنيف ويجتمع مع مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية للحديث عن الوضع الإنساني في غزة”.

وأضاف: “لا مكان لإيران في مستقبل غزة.. إنها جزء من المشكلة وليس الحل”.

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وزير الخارجية الإيراني عبداللهيان إسرائيل الأمم المتحدة ايران

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