صحيفة بوليتيكو: ألمانيا تقترح إمكانية تولي الأمم المتحدة إدارة غزة بعد الحرب

أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن ألمانيا تقترح إمكانية تولي الأمم المتحدة إدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وفي وقت سابق، علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن مستقبل غزة بعد الحرب.

قال ميلر، عن تصريحات نتنياهو: “لقد أدلى بتصريحات مختلفة عن الرؤية التي طرحها بلينكن، عندما كان في المنطقة ثم في طوكيو”.

وأضاف: “سنواصل توضيح ذلك، سواء بشكل مباشر في المحادثات مع رئيس الوزراء نتنياهو أو في محادثات أخرى مع قادة حكومة إسرائيل”.

وكانت قناة "كان" الإسرائيلية، أفادت في وقت سابق، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، طلبت من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توضيح تصريحاته بأن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية في قطاع غزة.

وحسب القناة الإسرائيلية، تكررت مثل هذه التصريحات لنتنياهو عدة مرات في الأيام الأخيرة، بما في ذلك يوم أمس، 11 نوفمبر.

وطلبت الإدارة الأمريكية من إسرائيل توضيح معنى "السيطرة الأمنية" في قطاع غزة.