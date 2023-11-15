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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعوات لوقف إطلاق النار.. انخفاض الدعم الشعبي الأمريكي لـ إسرائيل

أمريكا وإسرائيل
أمريكا وإسرائيل

أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن التأييد الشعبي الأمريكي للحرب التي تشنها إسرائيل ضد غزة يتآكل، ويعتقد معظم الأمريكيين أن إسرائيل يجب أن تدعو إلى وقف إطلاق النار في الصراع الذي تضخم إلى أزمة إنسانية.

وقال 32% فقط من المشاركين في استطلاع الرأي، إن “الولايات المتحدة يجب أن تدعم إسرائيل” عندما سئلوا عن الدور الذي يجب أن تلعبه الولايات المتحدة في القتال.

وفي وقت سابق، أرسل أكثر من 500 سياسي وموظف من حوالي 40 وكالة حكومية أمريكية رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، احتجاجا على دعمه الثابت لإسرائيل الكيان الغاصب لأراضي فلسطين، وفق ما ذكرت صحف دولية.

ودعت الرسالة، المقدمة إلى بايدن وحكومته، إلى السعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والضغط على الإحتلال للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

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ودعت الرسالة بايدن، إلى وقف تصعيد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 11 ألف شخص.

إسرائيل غزة أمريكا الولايات المتحدة

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