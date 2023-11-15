عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زاعمين أنها لحزب الله.. جيش الاحتلال يقصف عدة مواقع بجنوب لبنان

صدى البلد

أفاد التليفزيون العربي، اليوم الأربعاء، بقصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثف على عدة بلدات في جنوبي لبنان.

من جانبه ، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن هجومه مصادر إطلاق النيران من جنوبي لبنان بالمدفعية.

وزعم جيش الاحتلال، أنه هاجم نقطة مراقبة لحزب الله جنوبي لبنان.

من ناحية أخرى، أعلن حزب الله اللبناني أن عناصر  المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفوا موقع رويسات العلم ‏في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة المناسبة وتم تحقيق إصابات مباشرة.

كما قصفت المقاومة ثكنة راميم (قرية ‏هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية حيث تم تحقيق إصابات مباشرة.

واستهدفت كذلك ثكنة راميم (قرية ‏هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة فيها بجانب استهداف أحد مواقع الاحتلال في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

كما تعرض موقع حدب يارون للقصف علي يد المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان.

المقاومة الإسلامية المناسبة المدفعية الاسلامية جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله اللبناني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

بعد القبلة الجريئة.. فنانة شهيرة تعلن موعد زفافها على حبيبها

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

البنك المركزي يقرر رفع حدود السحب اليومي والشهري للأفراد والشركات.. تفاصيل

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام المقبلة

بيان عاجل من ألمانيا بشأن الدعوات الإسرائيلية لتهجير سكان غزة لدول أخرى

موضوعات متعلقة

بحضور وزيرة التخطيط.. انعقاد قمة «قلب واحد من أجل فلسطين» بإسطنبول

ترشيحاتنا

صحيفة بوليتيكو: ألمانيا تقترح إمكانية تولي الأمم المتحدة إدارة غزة بعد الحرب

برلمانية: العمال يدعمون الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

المفتي: الرسالات السماوية جميعًا عُنِيَتْ في المقام الأول ببناء الإنسان وتطويرِه وتأهيلِه

85 جنيها ..استعيد كارت شحن عداد الكهرباء المفقود في نص ساعة

مراسلة القاهرة الإخبارية من غزة: اشتباكات عنيفة شمال القطاع .. وحصار مستشفيات

فيتوريا يكشف استعداداته لمباراة جيبوتي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

في ذكرى محمد فريد.. أقام مدارس ليلية ووضع صيغة موحدة للمطالبة بالدستور

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

الكويت تستعد لإطلاق معرض الكتاب الدولى 2023 فى دورته الـ46

فيديو

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

رمز للمقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تمنع البطيخ عن غزة وأعلنت اعتقال من يشتريه

بعد أقل من سنتين..انتهاء قصة زواج بوسي وهشام ربيع «فيديوجراف»

بمشاركة عالمية|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ