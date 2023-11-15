بمذاق رائع.. طريقة عمل كيكة الجلاش |زي المحلات

كيكة الجلاش من الاكلات التي لها طعم ومذاق شهي، وتعد من الحلويات الشرقية،وتتميز بطبقات من الجلاش المحشوة بالكريمة والمكسرات والسكر، ومناسبة فى العزومات والاعياد ، وهي من أنواع الحلوى اللذيذة والسريعة وتتميز بطعم رائع.

وفيما يلي خطوات تحضير كيكة الجلاش في المنزل.



طريقة عمل كيكة الجلاش:

المقادير:

– لفة جلاش.

– ½ كوباية سكر بودرة.

– 2 كوباية لبن (500 مل).

– 2 معلقة كبيرة كاسترد بودر (لو مش متوفر ممكن تستبدليه بالنشا).

– 1 معلقة كبيرة بيكنج بودر.

– رشة فانيليا.

– رشة ملح.

– ½ كوباية سمنة سايحة ، او ميكس ما بين سمنة وزيت ، او سمنة وزبدة.

مكونات الشربات:

– 2 كوباية سكر.

– 1 كوباية ماية.

– عصرة ليمون.

طريقة التحضير:

احضري الشربات أولا ثم ضعيه على النار ضيفي السكر والماء واتركيهم على النار والسكر يدوب والخليط يغلي ، بعدها ضيفي حوالي ¼ معلقة عصير ليمون وقلبيهم، واتركي الخليط يغلي حوالي 3 دقايق كمان حتى يصبح سميك، انقليه في برطمان ليبرد.

احضري صينية فرن ادهنيها سمنة او زبدة وبطنيها برشة دقيق ، او بورقة زبدة.

احضري ورق الجلاش داخل الصينية.

رصي كل ورق الجلاش جنب بعضه لحد ما تخلصي الكمية كلها.

بالسكينة ابدأي قطعي الجلاش واسقي ورق الجلاش حتى يتشرب تماما، فى الصينية.

قومي بتحضير خليط الشربات ، اخلطي اللبن, مع السكر البودرة, الكاسترد او النشا حسب اللي هتستخدميه, البيكنج بودر, الفانيليا, الملح ، وقلبي الخليط مع بعضه لحد ما تتخلصي من كل التكتلات ويبقى ناعم ، ضيفي السمنة السايحة وقلبي الخليط تاني لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعض جيداً.

صبي الشربات فوق الجلاش ،ثم ادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ، لحد ما الجلاش ياخد لون دهبي.

اخرجي الجلاش من الفرن ورشي عليه مكسرات على الوش ، وصبي عليه الشربات ويكون بارد.

ضعي الجلاش على طبق وقطعيه للتقديم.