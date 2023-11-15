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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

441 قرار تصالح "نموذج 10" على مخالفات البناء لأهالي مدينة طور سيناء

فودة يوقع علي قرارات
فودة يوقع علي قرارات التصالح لاهالي طور سيناء

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء اليوم، الأربعاء، على 7 قرارات لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة طور سيناء "نموذج 10" وذلك خلال عرض مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.
ويأتي ذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن، ليصبح بذلك إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة طور سيناء 441 حالة تصالح.
ووجه محافظ جنوب سيناء باستكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

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جنوب سيناء فودة التصديق قرارات تصالح طور سيناء

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