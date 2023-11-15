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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. حفل ليلة الدموع في السعودية

صدى البلد

وصل المطرب تامر عاشور، إلى السعودية؛ استعدادا لحفل “ليلة الدموع” المقرر إقامته غدا، الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض، بمشاركة كل من المطربين، آدم ورامى صبرى ورامي جمال.

شاركت الإعلامية نانسي نور، متابعيها صورة جديدة لها رفقة زوجها الفنان تامر عاشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

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ظهرت نانسي نور في الصورة رفقة تامر عاشور والإعلامية خلود زهران، وهو أول ظهور لهما بعد حفل زفافهما خلال الأيام القليلة الماضية.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنان تامر عاشور برفقة زوجته المذيعة نانسي نور، وذلك بعد أيام قليلة من زواجهما.

تألقت زوجة تامر عاشور في الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون البرتقالي و الأزرق.

انتعلت نانسي نور حذاء باللون الأبيض مسطح، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة تامر عاشور على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل مما كشف عن جمال ملامحها.

استخدام مستحضرات التجميل أسرار وكواليس اجتماع الإعلامية نانسي نور الإعلامية خلود زهران

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