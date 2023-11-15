أسرار وكواليس مفاجأة في حلقة برنامج اللغز.. ماذا حدث في حفل المنصورية؟

حفل المنصورية الشهير، والذي كشف موقع صدى البلد التفاصيل الكاملة والحقيقة من خلال حلقة برنامج اللغز، حيث توصل فريق البرنامج إلى أسرار وكواليس حفل المنصورية الذي آثار جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية.

برنامج اللغز يكشف القصة الكاملة لـ حفل المنصورية

وكشفت حلقة برنامج اللغز تفاصيل حفل المنصورية، الذي باشرت النيابة العامة التحقيقات فيه وقررت إحالة 3 متهمين بينهم سيدة إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم عما أسند إليهم من إتهامات بإذاعة أخبار كاذبة وشائعات من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وايضا 12 متهما في حفل المنصورية لاستعراض القوة والتلويح بالعنف وحملهم أدوات اعتداء تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني.

وقالت المستشارة نهى الجندي، أن حفل فيلا المنصورية مؤسف من كافة الجوانب، وأن هناك شركة خاصة قامت بتنظيم حفل لطلاب إحدى المدارس الدولية في منطقة المنصورية، والحفل كان بدون تراخيص أو تصريح من وزارة الداخلية ووقع خلال الحفل مشاجرات بين رواد الحفل وبعضهم ثم رواد الحفل وأهالي المنطقة.

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وتابعت الجندي خلال حلقة برنامج اللغز، أنها تلقت مكالمة هاتفية من والدة إحدى الطلبات في حفل المنصورية، وقالت أن مفيش حد عمل بلاغ يوم الحفل وأن الموقف من البداية كان خاطئ لأنه لم يتم ابلاغ مديرية الأمن في الجيزة، ووارد يحصل مشاحنات ومشاجرات بين الطلاب والدور هنا على الأسر التي سمحت لأبنائها التجمع في منطقة المنصورية بدون إخطار الجهات الأمنية.

التحريات تكشف مفاجآت في حفل المنصورية

حفل المنصورية.. تم تنظيمه يوم 26 أكتوبر 2023، بدون تصاريح أو إخطار للجهات الأمنية، وشارك به راقصات بدون ترخيص، حيث نظمته إحدى الشركات الخاصة في فيلا على طريق المنصورية في الجيزة، لطلاب وطالبات إحدى المدارس الدولية، وتضمن ظهور راقصة داخل الحفل وعروض رقص أجنبي، وتناول بعض أنواع المخدرات والخمور، ثم الشجار الذي حدث بين رواد الحفل وآخيرا تدخل أهالي المنطقة لفض الشجار وتوسعه إلي اعتداء أهالي المنطقة على سيارات المتواجدين في الحفل.

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وزارة الداخلية قالت أنها تلقت بلاغا بتاريخ 26 أكتوبر، من أهالي منطقة عزبة العرب في الجيزة، جاء فيه بنشوب مشاجرة داخل فيلا بطريق المنصورية في ابو رواش، وبالانتقال تم التقابل مع عددا من المشاركين في حفل المنصورية، والذين أفادوا بنشوب مشادة كلامية مع بعض الأهالي وانصرافهم ورفض الجميع التقدم بثمة بلاغات، وبالتزامن مع ذلك تم رصد مقاطع فيديو بالإدعاء بوجود حالات خطف واغتصاب وسرقة بالاكراه في حفل المنصورية، وكشفت التحريات عدم صحة ذلك، كما أنه لم تسجل المستشفيات أي مصابين أو وفيات من الحفل، ولم يستدل على إطلاق النيران أو أعمال الخطف.

وتلقت النيابة العامة عن حفل المنصورية محضر الشرطة المؤرخ 27 أكتوبر، وبه مقاطع فيديو تتضمن تنظيم حفل صاخب في فيلا في المنصورية، تخلله شجار بين مرتاديه تراشقوا خلاله بالزجاجات والعصي وتدخل الأهالي لفض إلا ان الشجار اتسعت دائرته حتى اعتدى أهالي المنطقة عليهم بالأسلحة البيضاء محدثين تلفيات في عددا من السيارات، وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار مرتكبي الواقعة، واستجوبت منظمي الحفل والمتهمين الضالعين في الاعتداء على مرتاديه.

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وشاهدت النيابة العامة المقاطع المرئية لواقعة حفل المنصورية المنشورة على إثر ارتكابها عبر مواقع التواصل الإجتماعي تبينت ظهور شخصين وإحدى السيدات، مدعين وقوع جرائم خطف واغتصاب وسرقة بالإكراه لبعض مرتادي الحفل، بل ان ثمة من قتل وذلك على خلاف الحقيقة في واقعة حفل المنصورية، وباستجوابهم انكر كل منهم ما نسب إليه من اتهام، وقرروا انهم نشروا تلك المقاطع ظنا منهم بصحة محتواها، على نحو تناقتله وسائل التواصل المختلفة، وحين علموا بكذبها حذفوها هذا وقد انتهت النيابة إلى تقديم ثلاثتهم إلى المحاكمة الجنائية لإذاعتهم عمدا أخبارا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

وكشفت التحريات الأمنية أن حفل المنصورية تم تنظيمه بحضور أكثر من 2000 طالب وطالبة، وترواح سعر التذكرة فيه من 600 جنيه حتى وصل إلى 2500 جنيه للفرد ليلة الحفل، وتم تنظيم الحفل داخل فيلا كائنة على طريق المنصورية دون إخطار الجهات الأمنية أو الحصول على تصاريح أمنية منهم، كما تم تقديم فقرات من الرقص الشرقي والغربي بدون ترخيص، وتناول المواد الكحولية وتعاطي المواد المخدرة داخل الحفل، وزعمت سيدة أجنبية أن الحفل تم تنظيمه بشكل عشوائي مما نتج عنه تعرض بعض الفتيات للإعتداء والاختطاف، وتم ضبطها وتوجيه اتهامات الأخبار الكاذبة لها، وأنكرت وقالت أنها تعاطفت فقط مع ما شاهدته على منصات التواصل الإجتماعي.