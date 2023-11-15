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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل طرح فيلم الرعب Piper في دور العرض المصرية

صدى البلد

استعد لخوض مغامرة مثيرة تجمع بين الرعب والفانتازيا، مع فيلم Piper الذي تقوم أحداثه على الأسطورة الكلاسيكية لزمّار مدينة هاملين الألمانية. ويُعرض الفيلم بدايةً اليوم في دور العرض المصرية.

تنتقل ليز وابنتها إيمي إلى مدينة هاملين الألمانية، وسرعان ما تظهر روح زمّار هاملين المضطربة، التي تكشف سر مظلم خطير في ماضي ليز. بنفس الوقت، تبحث هذه الروح عن مجرمين لم ينالوا جزاءهم - جرّاء جريمتهم - حتى تعاقبهم بأخذ أطفالهم منهم.

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وتقوم الأحداث على خلفية أسطورة كلاسيكية معروفة عن مدينة هاملين الألمانية، حيث ابتليت المدينة بالجرذان، لكن بأحد الأيام يزورها رجل في زي متعدد الألوان، يعرض على عمدة البلدة تخليصها من الآفات مقابل مبلغ من المال. يوافق العمدة؛ ثم يسحب الرجل مزماراً ويجول في شوارع البلدة عازفاً نغمته المسحورة، فتتقافز كل الجرذان من البيوت خلف النغمة حتى تغرق في نهر فيزر. وعندما يرفض العمدة تسليم الزمّار مكافأته، يقرر الانتقام فيعزف نغمته المسحورة مرة أخرى، ويأخذ ورائه أطفال البلدة إلى مغارة مخيفة، تنغلق عليهم ولا يراهم أحد بعدها.

الفيلم من بطولة النجمة الإنجليزية الجميلة إليزابيث هيرلي المعروفة بدورها في فيلم Bedazzled، وتشاركها البطولة ميا جينكينز. وهو من إخراج أنتوني والر المميز بأفلام الإثارة، والذي شارك أيضاَ في كتابة الفيلم مع دنكان كينيدي.

من المقرر أن يتم عرض فيلم Piper بدايةً من الأربعاء 15 نوفمبر بواسطة شركة فور ستار.. برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.

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