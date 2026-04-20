بمشاركة وفود 11 دولة.. انطلاق دورة الإرشاد الأسري للباحثين بأكاديمية الأزهر

انطلقت اليوم فعاليات دورة "الإرشاد الأسري" للباحثين الوافدين التي تنظمها "أكاديمية الأزهر العالمية"، بالتنسيق مع “جمعية سفراء الهداية”.

ويأتي ذلك بمشاركة نخبة من الباحثين الوافدين من ١١ دولة، هي “أوزبكستان، بنغلاديش، أفغانستان، السنغال، سريلانكا، طاجيكستان، الجزائر، بورما، نيجيريا، تونس، والنيجر”، وتستمر مدة أسبوعين، في إطار جهود الأزهر الشريف في تأهيل الكوادر العلمية والدعوية على المستويين العلمي والمهاري.

انطلاق دورة الإرشاد الأسري للباحثين بأكاديمية الأزهر

شهدت فعاليات الافتتاح، حضور د. حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية، إلى جانب ممثلين عن مجلس الإدارة والإشراف العلمي والتربوي بـجمعية "سفراء الهداية"، حيث تأتي هذه الدورة في إطار التعاون المشترك بين الجانبين، بهدف تعزيز الوعي الأسري وتنمية مهارات الباحثين الوافدين في هذا المجال

وفي كلمته، رحّب رئيس الأكاديمية بالباحثين المشاركين، مؤكدًا أهمية برامج الإرشاد الأسري في إعداد الباحثين في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، لما تمثله من ركيزة أساسية في بناء مجتمعات مستقرة.

وأشار إلى حرص "الأكاديمية" على تقديم برامج نوعية تجمع بين التأصيل العلمي والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على التعامل مع القضايا الأسرية المعاصرة برؤية علمية ومنهجية.

كما رحّب بالمحاضرين، مشيدًا بدورهم العلمي في إثراء هذه الدورة، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تمثل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وتعزيز مهارات الباحثين في مجال الإرشاد الأسري.

تضمنت فعاليات اليوم:

محاضرة بعنوان “الأسرة في القرآن الكريم” ألقاها د. سامي هلال، أستاذ القرآن وعلومه وعميد كلية القرآن الكريم الأسبق بطنطا جامعة الأزهر، حيث تناولت المحاضرة الأسس القرآنية لبناء الأسرة المسلمة، وأبرز القيم التي أرساها القرآن الكريم في تنظيم العلاقات الأسرية، مع بيان مقاصد الشريعة في حفظ كيان الأسرة واستقرارها.

محاضرة بعنوان "طرق حل المشكلات الزوجية وفن إدارة الخلافات" ألقاها د. أحمد ربيع، عميد كلية الدعوة الأسبق بالقاهرة – جامعة الأزهر، حيث تناولت المحاضرة أبرز الأساليب العلمية والشرعية في التعامل مع الخلافات الزوجية، وآليات احتواء النزاعات الأسرية، مع التركيز على مهارات التواصل الفعّال، وفنون إدارة الحوار داخل الأسرة بما يحقق التوازن والاستقرار.

تأتي هذه الدورة في إطار سلسلة من البرامج التدريبية التي تنفذها أكاديمية الأزهر العالمية، بهدف تنمية مهارات الباحثين الوافدين، وتعزيز دورهم في نشر الوعي الديني الصحيح، وترسيخ قيم التماسك الأسري في مجتمعاتهم.