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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جمارك مطار الغردقة تضبط كمية من مخدرى الماريجوانا والحشيش

المضبوطات
المضبوطات

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة الدكتور هشام شراره من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدرى الماريجوانا والحشيش بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين وصول أحد الركاب القادمين من ألمانيا على رحلة طائرة شركة أير كايرو القادمة من هامبورج اشتبه عمر البارودى رئيس قسم اللجنه الجمركية فى راكب ألمانى الجنسية من أصل تركى نظراً لارتباكه .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمرو بدر مأمور الفحص ورامى مروان رئيس القسم فتلاحظ وجود كثافات.

قام راضى مجدى المشرف على صالة الوصول الدولى بتكليف أحمد فايد بتفتيش حقائب الراكب تفتيشاً فتبين وجود كمية من نبات الماريجوانا المخدر بوزن ١٠ جرام و٣ جرام من جوهر الحشيش المخدر مخبأة داخل التبغ وبين طيات الملابس.


قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٤٩ لسنه ٢٠٢٣ بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزيه لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

وقام بالجرد والتحريز طارق منصور وعلى حسن بحضور أحمد عسكر بمكافحة التهرب الجمركي ومحمد تقى بالأمن الجمركى وعصام عباس مدير الإدارة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركى.

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