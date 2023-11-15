عضو بـ فتح: حكومة نتنياهو توزع أسلحة رشاشة على المستوطنين بالضفة مجانا

أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن المسجد الأقصى وكنيسة القيامة مرآة للواقع في مدينة القدس والمواطنون يتعرضون للكثير من المضايقات من كل جانب والاعتقالات من قبل الاحتلال الاسرائيلي بسبب وبدون سبب.

وأوضح دلياني، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن الأهالي في مدينة القدس يعتمدون على السياحة والوظائف الحكومية كمصدر للرزق بدرجة أكبر من التجارة وهي تاريخيا معروفة بذلك، مشيرا إلى أن الاحتلال قضى على وظائف الحكومة فبالتالي لا يوجد في القدس الا الاعتماد على السياحة.

وكشف دلياني، عن أن أكثر وزيرين متطرفين في حكومة نتنياهو يتحكمان في مالية وأمن القدس والضفة الغربية، مشيرا إلى أنه يتم توزيع أسلحة رشاشة مجانا على المستوطنين في الضفة الغربية وهذه أسلحة حربية يستخدمها تاريخيا المستوطنون في عمليات الارهاب في الضفة والقدس.