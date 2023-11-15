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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو بـ فتح: حكومة نتنياهو توزع أسلحة رشاشة على المستوطنين بالضفة مجانا

نتنياهو
نتنياهو

أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن المسجد الأقصى وكنيسة القيامة مرآة للواقع في مدينة القدس والمواطنون يتعرضون للكثير من المضايقات من كل جانب والاعتقالات من قبل الاحتلال الاسرائيلي بسبب وبدون سبب.

وأوضح دلياني، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن الأهالي في مدينة القدس يعتمدون على السياحة والوظائف الحكومية كمصدر للرزق بدرجة أكبر من التجارة وهي تاريخيا معروفة بذلك، مشيرا إلى أن الاحتلال قضى على وظائف الحكومة فبالتالي لا يوجد في القدس الا الاعتماد على السياحة.

وكشف دلياني، عن أن أكثر وزيرين متطرفين في حكومة نتنياهو يتحكمان في مالية وأمن القدس والضفة الغربية، مشيرا إلى أنه يتم توزيع أسلحة رشاشة مجانا على المستوطنين في الضفة الغربية وهذه أسلحة حربية يستخدمها تاريخيا المستوطنون في عمليات الارهاب في الضفة والقدس.

فتح حديث القاهرة نتنياهو أسلحة رشاشة المستوطنين الضفة حكومة نتنياهو القدس

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