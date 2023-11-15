زكي الألفي : الاحتلال ضرب قطاع غزة بقنابل تزن ألف كيلو متفجرات

قال اللواء محمد زكي الألفي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العلية والاستراتيجية، إن جيش الاحتلال يفتقد الأدلة والمستندات الحقيقية في الهجوم علي المستشفيات في قطاع غزة.

واكد " زكي الألفي "، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن كل المبررات لدي جيش الاحتلال تشير الي أنهم يشنون الغارات علي المستشفيات تحت مسمي أن أعضاء حماس متواجدين حتي هذه المستشفيات عبر الأنفاق.



وأشار، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العلية والاستراتيجية، إلى أن قطاع غزة في الفترة الحالية يتعرض لحرب إبادة جماعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح زكي الألفي ، أن الاحتلال استهدف كافة المواقع في قطاع غزة وعلي رأسها المستشفيات والبنية والتحتية مؤكدا، أن الشعب الفلسطيني ضرب أفضل الأمثلة في الشجاعة والوطنية.

واكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم أحدث الأسلحة في العالم في حرب قطاع غزة، مردفا الي أن الاحتلال ضرب قطاع غزة بقنابل يصل وزنها الي ألف كيلو من المتفجرات.