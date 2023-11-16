كواليس مشادة لاعبي الأهلي والزمالك بسبب قمة السلة .. فيديو

قال محمد فتحي المشرف على لجنة المسابقات باتحاد السلة، إن الاتحاد المصري لكرة السلة وافق على توصيات اللجنة بشأن عقوبات مباراة الأهلي والزمالك فى إياب ربع نهائي دورى المرتبط رجال أمس، التي أقيمت على صالة نادى الزمالك بناء على تقرير حكم المباراة.

وأضاف فتحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الأحداث بدأت بطرد أوجستي بوش، مدرب الأهلي، بعد اعتراضه على أحد قرارات حكم المباراة، ثم دخول جماهير الزمالك في مشادات لفظية مع لاعبي الفريق الأحمر، قائلاً : «جمهور الزمالك حضر مباراة الأهلي رغم أن اللقاء مقام بدون حضور جماهيري».

وعن أسباب توقيع عقوبة على أحمد عزب لاعب الزمالك قال فتحي، «عزب لاعب الزمالك توجه للاعبي الأهلي عقب المباراة واحتك بهم وتسبب في مشادة ولذلك تمت معاقبته»، مؤكداً أن أحمد مرعي المدير الفني للزمالك لم يتجاوز في مباراة الأهلي والزمالك وفقا لتقرير حكم المباراة والمراقب.

وأشار فتحي خلال تصريحاته إلى أن مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبلة ستقام بدون حضور جماهيري.

وجاءت القرارات كالتالى وفقا لتقرير حكم ومراقب المباراة:

- إيقاف أوجستي بوش المدير الفني للنادي الأهلي مباراتين وتغريمه 40 ألف جنيها

- تغريم النادي الأهلي 20 ألف جنيها نظرا لما بدر من اتباعه بإلقاء الزجاجات على جماهير نادي الزمالك

- تغريم نادي الزمالك 30 ألف جنيها لعدم الالتزام بالتعليمات الصادرة قبل المباراة بمنع دخول الجماهير

- إيقاف أحمد عزب لاعب نادي الزمالك مباراة واحدة وتغريمه 10 الاف جنيها نظرا لما بدر منه عقب نهاية المباراة.

