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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: أتمنى ضم زعلوك و كريستو ولاعب آخر من الأهلي

صدى البلد

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أنه من الصعب التعاقد مع أنتوني موديست لاعب الأهلي مستقبلا، مؤكدا بأن ناديه لن يفكر فيه لأسباب مالية وأيضا لمستواه الفني والبدني.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "من الصعب أيضا التعاقد مع طاهر محمد طاهر في يناير، ولم أطلب أيضا ضم مصطفى الزناري مدافع الزمالك".

وأضاف: "وضعت بعض اللاعبين ضمن خطط سموحة للتعاقد معهم، منهم لاعب في الأهلي (غير معروف)، ولن نتعاقد مع حارس مرمى في يناير، ولدينا حارس شاب اسمه (تيمور) سيكون من أبرز الحراس في مصر، وحمزة علاء حارس جيد ولكن لا نخطط للتعاقد معه مطلقا".

وواصل: "سموحة يضم عناصر مميزة، وقدمنا مستوى جيد خلال المواجهات الماضية في بطولة الدوري المصري، وأتوقع أن يكون القادم افضل وسوف تتحسن النتائج".

وزاد: "سموحة دائما يريد ضم لاعبين بمواصفات معينة لتدعيم صفوف فريق سموحة، وصلاح محسن سبق وتألق مع الفريق على سبيل الاعارة، وهو خارج حساباتنا في يناير".

وأكد: "كنت أريد ضم المهاجم الشاب محمد زعلوك في بداية الموسم من الأهلي لكن لم يتم الموافقة من جانب إدارة النادي، ولو حصل على نفس فرص موديست سيتألق مع الفريق الأحمر".

وأشار: "كريستو لاعب رائع وأنا معجب بقدرات اللاعب، ولو حصل على فرصة جيدة سيتألق لأنه يمتلك مهارات عالية، وكان من أفضل اللاعبين مع تونس في كأس العالم للشباب".

وأضاف: "خالد عبدالفتاح يظهر بشكل جيد في مركز المساك أو الظهير الأيمن، وأتمنى ضم زعلوك وكريستو ولاعب آخر من الأهلي، لكنه من الصعب أن يفرط فيهم الأهلي".

وتابع: "هناك لاعبين قد ترحل في يناير، وقد ندخل في صفقات تبادلية مع أحد لاعبي سيراميكا كليوباترا، وهناك عدة عروض أيضا لـ أحمد خالد جناح فريق سموحة، وكذلك اللاعب المغربي عبداللطيف بن قسو".

وأكد: "دوكو دودو قد يحترف في أولمبيك مارسيليا الفرنسي مقابل 650 ألف يورو، وكان هناك عرض أوكراني مقابل 750 ألف يورو، وكانت الصفقة في طريقها للحسم لكن والدة اللاعب رفضت بسبب الحرب الاوكرانية الروسية".

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