أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. الحكومة تزف نبأ سارا لهذه الفئات

اخبار مصر… مشروع مهم يساهم في توظيف نحو 180 ألف عامل وإنشاء قاعدة رئيسية لتصدير الطاقة الخضراء في العالم.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

توظيف 180 ألف عامل .. الحكومة تزف نبأ سارا لهذه الفئات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم جيمس جين، الرئيس الإقليمي لشركة "لونجي" الصينية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية، وذلك بحضور الدكتور، محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أحمد زيادة، المدير التقني للشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة الجهود المصرية لإصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى "سيباستيان ليكورنو" وزير الدفاع الفرنسى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى إطار أولى الجولات التى يجريها بعدد من دول المنطقة.

الحكومة توافق على مخطط تطوير غرب العلمين الجديدة لتضم أنشطة اقتصادية وسياحية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لاستعراض المُخطط العام لمشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العُمراني، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد عبدالعظيم، العضو المنتدب لشركة دار الهندسة، استشارى المشروع.

تشغيل قطارات جديدة بين كفر الشيخ والقاهرة- الإسكندرية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة بين كل من كفر الشيخ / الإسكندرية و القاهرة /الإسكندرية والعكس .

القائمة الكاملة.. أسعار السجائر الجديدة اليوم بعد الزيادة الأخيرة

بدأت الحكومة رسميا في زيادة ضريبة القيمة المضافة، التي من شأنها زيادة أسعار السجائر، بعد تطبيق ضريبة الجدول التي أقرها مجلس النواب بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

رئيس الوزراء يتابع توفير التمويلات الإنمائية المُيسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بالدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ لاستعراض مستجدات نتائج جهود الوزارة بشأن توفير التمويلات الإنمائية المُيسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص في إطار المنصة الوطنية المصرية " برنامج نوفي"، وذلك بحضور عدد من مسئولي الوزارة.

افتتاح مقر جديد لحملة السيسي الانتخابية في الإسكندرية .. صور

افتتحت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء مقرها الفرعي للحملة الانتخابية بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية وبحضور وسام صبري المدير التنفيذي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وهيئة مكتب الحملة المركزي وهيئة مكتب محافظة الإسكندرية.

جمارك مطار الغردقة تضبط كمية من مخدرى الماريجوانا والحشيش

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة الدكتور هشام شراره من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدرى الماريجوانا والحشيش بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

بقيمة 85 جنيها.. استرجع كارت شحن عداد الكهرباء المفقود في نصف ساعة

كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع قد يتعرض أحيانا للفقد أو التلف، ولحل هذه المشكلة حددت وزارة الكهرباء طريقة استعادة كارت الشحن عبر مراكز توزيعها بالشركات التابعة.

وزير السياحة يتوقع زيادة الغرف الفندقية إلى 400 ألف غرفة نهاية 2028

أكد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، أن القطاع الفندقي في مصر لديه فرص نمو كبيرة بما يساهم في الوصول بأعداد الغرف الفندقية إلى 400 ألف غرفة فندقية في نهاية عام 2028 مما سيعمل على تقديم فرص عمل جديدة.

مصر تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

أدانت جمهورية مصر العربية، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية، بقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة؛ والذي أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين والأطقم الطبية؛ وبما يضيف لسلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المخالفة لكل قواعد القانون الدولي.