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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تشغيل قطارات جديدة بين كفر الشيخ والقاهرة- الإسكندرية

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

أعلنت الهيئة  القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة بين كل من كفر الشيخ / الإسكندرية و القاهرة /الإسكندرية والعكس .

حيث تقرر اعتباراً من يوم السبت الموافق 18 / 11 / 2023تشغيل قطار 1150/1151 كفر الشيخ / الإسكندرية بتركيب 7عربات ثالثة مكيفة يقوم من محطة كفر الشيخ  الساعة  04:50 صباحاً ويصل  محطة الإسكندرية  الساعة 07:40 صباحاً  طبقا للجدول المرفق  على أن يعود بنفس التركيب بقطار  1152/1153 الأسكندرية / كفر الشيخ ويقوم من محطة الإسكندرية الساعة  04.00 مساء  ويصل  محطة كفر الشيخ  الساعة  06.55 مساء  طبقا للجدول المرفق ،  ويترتب علي ذلك تعديل مواعيد قطارات  (812/811 ،470)  طبقا للجداول المرفقة وايضاً تشغيل قطار 14 بتركيب  7عربات ثالثة مكيفة من  الأسكندرية إلي القاهرة يقوم من محطة الإسكندرية الساعة  08.00 صباحاً ويصل  محطة  القاهرة  الساعة  10.55 صباحاً طبقا للجدول المرفق.

كما تقرر اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 17/11/2023  تشغيل قطار 17 بتركيب  7عربات ثالثة مكيفة من  القاهرة إلي الأسكندرية حيث يقوم من محطة  القاهرة الساعة  09.20 مساء  ويصل  محطة الأسكندرية   الساعة  12.20 صباحاً طبقا للجدول المرفق.

و تلبية لطلب  جمهور الركاب فقد تقرر اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26/11/2023 تعديل مواعيد قطارات (906/158/964/952 /163) طبقا للجداول المرفقة.
 

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