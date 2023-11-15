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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

صدى البلد

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى "سيباستيان ليكورنو" وزير الدفاع الفرنسى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى إطار أولى الجولات التى يجريها بعدد من دول المنطقة.

العلاقات العسكرية المصرية الفرنسية

تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع فى ظل الأزمة الحالية وإنعكاساتها على الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

قطاع غزة

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن تقديره لعلاقات التعاون العسكرى الممتدة بين مصر وفرنسا ، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود الدولية لإيقاف التصعيد والحفاظ على أرواح المدنيين وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى بقطاع غزة.

معبر رفح 

فيما أشاد وزير الدفاع الفرنسى بالجهود المصرية فى التعامل مع الأزمة الراهنة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية وتسهيل حركة دخول المساعدات عبر معبر رفح البرى ، مشيراً إلى توافق الرؤى حول مختلف الموضوعات التى تسهم فى دعم ركائز الأمن والإستقرار بالمنطقة.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة. 

وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى الشرق الاوسط الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة

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