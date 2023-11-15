عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة يتوقع زيادة الغرف الفندقية إلى 400 ألف غرفة نهاية 2028

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار أحمد عيسى

أكد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، أن القطاع الفندقي في مصر لديه فرص نمو كبيرة بما يساهم في الوصول بأعداد الغرف الفندقية إلى 400 ألف غرفة فندقية في نهاية عام 2028 مما سيعمل على تقديم فرص عمل جديدة.


جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في ختام فعاليات المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية في دورته الثالثة والأربعين HACE HOTEL EXPO 2023، المُتخصص في تجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية ومنتجات ومستلزمات الشركات الكبيرة والناشئة في قطاعات الضيافة الذي عقد خلال الفترة من 13 حتى 15 نوفمبر الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.


وأكد عيسى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم لكافة المنشآت الموجودة بالصناعة والعاملين بها وخاصة في ظل دور الوزارة كرقيب ومُنَظِم ومُحفز للعمل بهذه الصناعة، مشيرا إلى أهمية العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر والذي يأتي ضوء الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة ولا سيما من خلال رفع جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين في المنشآت السياحية والفندقية المختلفة.


وأضاف أن الوزارة تحرص على التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق النمو المستهدف والعمل على تطبيق أعلى معايير للاستدامة والسلامة الصحية بالصناعة، مشيرا إلى دور المؤسسات التعليمية الفنية السياحية في تحسين وتقديم مستوى متميز من جودة الخدمات وتوفير الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، لافتاً إلى أهمية الصناعة في توفير فرص العمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.


كما أكد أهمية تضافر كافة الجهود بالصناعة وبذل قصارى الجهد من الجميع بما يساهم في تحقيق خطة الوصول للمستهدف من صناعة السياحة في مصر وهو جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.


وتفقد وزير السياحة والآثار أجنحة المعرض المختلفة، والتقى بالمشاركين فيه، واستمع إلى مقترحاتهم لتطوير صناعة السياحة في مصر، ورأيهم في المعرض هذا العام وحجم مشاركتهم فيه، حيث أشار عدد من المشاركين إلى أن المعرض قد شهد تطوراً وتحسناً كبيراً هذا العام.


وأبدى أحمد عيسى سعادته لتواجده في المعرض وفخره بما شاهده خلال الجولة من صناعات مصرية متميزة وعالية الجودة، متمنياً لجميع المشاركين في المعرض التوفيق والنجاح، كما قام بالتوجه للجناح الخاص بجمعية الطهاة المصريين بالمعرض، حيث قام بتسليم الجوائز للفائزين في مسابقة الطهي Young Chef.


كما حرصت الشركة المنظمة للمعرض وجمعية الطهاة المصريين على إهداء الوزير هدية تذكارية تقديراً للجهود التي يقوم بها وحرصه على الدعم المستمر للقطاع الخاص والذي برز من خلال تلبيته لدعوة الحضور اليوم.


جدير بالذكر أن هذا المعرض يعد من أكبر وأبرز المعارض التجارية الدولية في مصر، وهو متخصص في تجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية في مصر، ومستلزمات المخابز، والحلوانى، والأيس كريم، ومعدات التنظيف ومعدات السوبر ماركت وجميع المنتجات الضرورية للشركات الكبيرة والناشئة في قطاعات الضيافة، بالإضافة إلى أربعين عامًا من الخبرة المتميزة في هذا المجال.


ويقام المعرض سنوياً وهو عبارة عن شبكة رسمية لتبادل الأعمال والمعلومات، والتعليم، والأدوات التكنولوجية العالمية عالية المستوى، ولوازم ومستلزمات الفنادق والمطاعم والضيافة في مصر.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لمحلات الذهب

البنك المركزي يقرر رفع حدود السحب اليومي والشهري للأفراد والشركات.. تفاصيل

رسميًا.. طلاق هنا الزاهد من أحمد فهمي

الحد الأدنى من 50 جنيها.. سعر متر التصالح في مخالفات البناء

بعد القبلة الجريئة.. فنانة شهيرة تعلن موعد زفافها على حبيبها

القائمة الكاملة.. أسعار السجائر الجديدة اليوم بعد الزيادة الأخيرة

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

قطعلي التيشرت وكشف جسمي في الشارع .. جريمة أخلاقية فاضحة بـ أكتوبر

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة بشأن المفاوضات بين إسرائيل وحماس حول الأسرى

هل يجوز سماع الرقية الشرعية أثناء النوم.. وكيف تحصن نفسك من الحسد؟

رسميًا.. طلاق هنا الزاهد من أحمد فهمي

مصر تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

بايدن: يمكننا العمل مع بكين على قضايا الذكاء الاصطناعي

تحذير لتجار السجائر في السوق .. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طلاقها.. شاهد أجرأ إطلالات أبنة هيفاء وهبي المثيرة للجدل

فرق شاسع.. شاهد عارضة أزياء تشعل السوشيال ميديا بعد ارتدائها فستان أنغام

"إل إم" الفرط بـ 5 جنيهات| أسعار السجائر بالمحال.. وإجراء حكومي عاجل

رينيه غينون.. كيف اعتنق الفيلسوف الفرنسي الإسلام ودفن في القاهرة؟

فيديو

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

رمز للمقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تمنع البطيخ عن غزة وأعلنت اعتقال من يشتريه

بعد أقل من سنتين..انتهاء قصة زواج بوسي وهشام ربيع «فيديوجراف»

بمشاركة عالمية|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ