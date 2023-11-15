وزير السياحة يتوقع زيادة الغرف الفندقية إلى 400 ألف غرفة نهاية 2028

أكد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، أن القطاع الفندقي في مصر لديه فرص نمو كبيرة بما يساهم في الوصول بأعداد الغرف الفندقية إلى 400 ألف غرفة فندقية في نهاية عام 2028 مما سيعمل على تقديم فرص عمل جديدة.



جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في ختام فعاليات المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية في دورته الثالثة والأربعين HACE HOTEL EXPO 2023، المُتخصص في تجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية ومنتجات ومستلزمات الشركات الكبيرة والناشئة في قطاعات الضيافة الذي عقد خلال الفترة من 13 حتى 15 نوفمبر الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.



وأكد عيسى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم لكافة المنشآت الموجودة بالصناعة والعاملين بها وخاصة في ظل دور الوزارة كرقيب ومُنَظِم ومُحفز للعمل بهذه الصناعة، مشيرا إلى أهمية العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر والذي يأتي ضوء الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة ولا سيما من خلال رفع جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين في المنشآت السياحية والفندقية المختلفة.



وأضاف أن الوزارة تحرص على التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق النمو المستهدف والعمل على تطبيق أعلى معايير للاستدامة والسلامة الصحية بالصناعة، مشيرا إلى دور المؤسسات التعليمية الفنية السياحية في تحسين وتقديم مستوى متميز من جودة الخدمات وتوفير الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، لافتاً إلى أهمية الصناعة في توفير فرص العمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.



كما أكد أهمية تضافر كافة الجهود بالصناعة وبذل قصارى الجهد من الجميع بما يساهم في تحقيق خطة الوصول للمستهدف من صناعة السياحة في مصر وهو جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.



وتفقد وزير السياحة والآثار أجنحة المعرض المختلفة، والتقى بالمشاركين فيه، واستمع إلى مقترحاتهم لتطوير صناعة السياحة في مصر، ورأيهم في المعرض هذا العام وحجم مشاركتهم فيه، حيث أشار عدد من المشاركين إلى أن المعرض قد شهد تطوراً وتحسناً كبيراً هذا العام.



وأبدى أحمد عيسى سعادته لتواجده في المعرض وفخره بما شاهده خلال الجولة من صناعات مصرية متميزة وعالية الجودة، متمنياً لجميع المشاركين في المعرض التوفيق والنجاح، كما قام بالتوجه للجناح الخاص بجمعية الطهاة المصريين بالمعرض، حيث قام بتسليم الجوائز للفائزين في مسابقة الطهي Young Chef.



كما حرصت الشركة المنظمة للمعرض وجمعية الطهاة المصريين على إهداء الوزير هدية تذكارية تقديراً للجهود التي يقوم بها وحرصه على الدعم المستمر للقطاع الخاص والذي برز من خلال تلبيته لدعوة الحضور اليوم.



جدير بالذكر أن هذا المعرض يعد من أكبر وأبرز المعارض التجارية الدولية في مصر، وهو متخصص في تجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية في مصر، ومستلزمات المخابز، والحلوانى، والأيس كريم، ومعدات التنظيف ومعدات السوبر ماركت وجميع المنتجات الضرورية للشركات الكبيرة والناشئة في قطاعات الضيافة، بالإضافة إلى أربعين عامًا من الخبرة المتميزة في هذا المجال.



ويقام المعرض سنوياً وهو عبارة عن شبكة رسمية لتبادل الأعمال والمعلومات، والتعليم، والأدوات التكنولوجية العالمية عالية المستوى، ولوازم ومستلزمات الفنادق والمطاعم والضيافة في مصر.

