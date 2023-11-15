مصر تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

أدانت جمهورية مصر العربية، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية، بقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة؛ والذي أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين والأطقم الطبية؛ وبما يضيف لسلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المخالفة لكل قواعد القانون الدولي.



واعتبرت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء - قصف إسرائيل لمحيط المستشفى الميداني الأردني، واستهداف واقتحام المستشفيات الأخرى في القطاع وغيرها من المنشآت المدنية؛ يعد انتهاكاً سافراً لأحكام القانون الدولي الإنساني.



وطالبت مصر، الأطراف الدولية بضرورة الاضطلاع بدورها في المطالبة بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ومنها الامتناع عن مهاجمة المستشفيات أو عرقلة الكوادر الطبية عن أداء مهامها.