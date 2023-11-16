هاني حتحوت يكشف حقيقة وجود خلاف بين الأهلي وكولر بشأن موديست

كشف الإعلامي هاني حتحوت حقيقة وجود خلاف بين الأهلي وكولر بشأن موديست.

وكتب هاني حتحوت عبر فيسبوك: لا يوجد خلاف بين الأهلي وكولر بشأن موديست.. ولكن الفرنسي تحت التقييم،تطور مستوى موديست وصلاح محسن يحسم موقفهما من الاستمرار في الأهلي خلال انتقالات يناير.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل أمام الجونة بهدف لكل منهما ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبرغم توديع الأهلي لبطولة السوبر الإفريقي في نسخته الأولى بعد الخسارة من صن داونز بهدف نظيف في الذهاب والتعادل السلبي في الإياب إلا أن المارد الأحمر حصد مكافآة مالية ضخمة لوصوله لدور نصف النهائي.

وبلغت القيمة المالية للفائز بلقب البطولة وهو صن داونز الجنوب إفريقي ، بعد تغلبه على الوداد المغربي 4 مليون دولار ، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 2 مليون و800 الف دولار.