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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى محمد يشارك في تعادل نانت أمام بريست بالدوري الفرنسي

صدى البلد

شهدت مشاركة مصطفى محمد كبديل مع فريقه تعادلًا سلبيًا بين نانت وبريست في الجولة 32 من الدوري الفرنسي، حيث بدأ اللاعب المصري المباراة على مقاعد البدلاء للمرة الخامسة هذا الموسم.

نانت يواصل صراعه من أجل البقاء في الدوري الفرنسي، حيث يحتل المركز الـ14 برصيد 33 نقطة، بفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط.

في المقابل، احتفظ بريست بالمركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، برصيد 57 نقطة، بفارق نقطتين عن ليل الرابع.

المباراة شهدت قلة في التسديدات على المرمين، حيث اقتصرت على 3 تسديدات بين القائمين والعارضة لكلا الفريقين طوال المباراة.

مصطفى محمد دخل إلى المباراة في الدقيقة 72 وقدم فرصة للتسجيل، لكنه لم ينجح في التسديد على المرمى.

نانت سيواجه ليل في الجولة المقبلة، ويسعى لحصد المزيد من النقاط للمضي قدمًا في مشواره للهروب من الهبوط في الموسم القادم.

الدوري الفرنسي مصطفي محمد نانت فريق مصطفى محمد

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