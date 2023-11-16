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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| قصة حب فؤاد خليل وزوجته.. رسالة حزينة من كاظم الساهر للشعب الفلسطيني

أخبار الفن
أخبار الفن

قصة حب فؤاد خليل وزوجته.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عدد من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: رسالة حزينة من كاظم الساهر للشعب الفلسطيني، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

قلوبنا معكم .. كلمات حزينة من كاظم الساهر على أحداث غزة

نشر الفنان كاظم الساهر، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، وجه فيه كلمات حزينة تعبيرا عن حالته تجاه أحداث الحرب على غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

في ذكراه.. قصة وفاة طفلي إستيفان روستي وإصابة زوجته بالجنون

يوافق اليوم الخميس 16 يونيو، ذكرى ميلاد الفنان إستيفان روستي، إذ ولد بالقاهرة في مثل هذا اليوم عام 1891، ورحل عن عالمنا في 12 مايو عام 1964، عن عمر يناهز الـ 72 عامًا.

إستيفان روستي صاحب لقب “شرير السينما المصرية”، هو الشرير الأرستقراطي الظريف، صاحب خلطة فنية يصعب أن تتوافر في أي فنان.

 

في ذكراه.. قصة وفاة حسين الشربيني ووصيته لـ ابنته

يوافق اليوم الخميس 16 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان حسين الشربيني، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1935، ورحل عن عالمنا في 14 سبتمبر عام 2007، عن عمر يناهز الـ 71 عاما.

عمل حسين الشربيني، في بداية حياته موظفا بالسكة الحديد ولكنه لم يرق له هذا المجال ليستقيل بعد 11 يوما فقط من تعيينه ثم عمل صحفيا بجريدة الجمهورية ولكنه مل من العمل الروتيني حتي فاز بمسابقة لاختيار المذيعين.

 

إليسا تتوجه إلى السعودية الليلة استعدادا لحفلها في موسم الرياض

تتوجه الفنانة اللبنانية إليسا، إلى المملكة العربية السعودية الليلة الخميس 16 نوفمبر، استعدادا لحفلها يوم السبت 18 نوفمبر في موسم الرياض مع الفنان وائل كفوري.

 

أحمد فؤاد خليل يكشف بداية مشوار والده الفني

كشف أحمد ابن الفنان الراحل فؤاد خليل، عن بداية مشوار والده الفني، واتجاهه من طب الأسنان إلى المسرح والسينما والدراما التلفزيونية.

وقال أحمد فؤاد خليل، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، إن والده في بداية حياته الفنية (أواخر السبعينات) كان مع الفنان محيي إسماعيل، ولكن والده اتجه للكوميديا و«إسماعيل» اتجه إلى السيكودراما والتراجيديا.

 

قصة حب فؤاد خليل وزوجته.. ورفض طلب زواجه بسبب الفن

كشف أحمد ابن الفنان الراحل فؤاد خليل، قصة الحب بين والده ووالدته، قبل زواجهما، منذ بداية التعارف في كلية طب الأسنان.

وقال أحمد فؤاد خليل في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، إن والده رسب سنوات كثيرة في طب الأسنان بسبب حبه واهتمامه بالتمثيل، فأنهى دراسة الكلية في 10 سنوات، وتعرف على شريكة حياته داخل الكلية وهي تصغره بـ 8 سنوات.

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