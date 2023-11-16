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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. قصة وفاة حسين الشربيني ووصيته لـ ابنته

حسين الشربيني
حسين الشربيني

يوافق اليوم الخميس 16 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان حسين الشربيني، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1935، ورحل عن عالمنا في 14 سبتمبر عام 2007، عن عمر يناهز الـ 71 عاما. 

 

حياة حسين الشربيني

عمل حسين الشربيني، في بداية حياته موظفا بالسكة الحديد ولكنه لم يرق له هذا المجال ليستقيل بعد 11 يوما فقط من تعيينه ثم عمل صحفيا بجريدة الجمهورية ولكنه مل من العمل الروتيني حتي فاز بمسابقة لاختيار المذيعين.

ثم انتقل حسين الشربيني، للعمل موظفا بمسرح التليفزيون والذي كان عاملا كبيرا في اختلاطه بصناع الدراما حتي تم اكتشافه لممثل قدير يجيد تجسيد مختلف الشخصيات والتي وضعته في مصاف مشاهير نجوم الخمسينيات.

 

وصية حسين الشربيني

وكشفت ابنة حسين الشربيني، (نهى) عن وصيته التي كتبها بخط يده حيث أوصاهم قائلا: ( ابنتي العزيزة نهي تمنياتي لك بالسعادة والنجاح دائما وان تكوني الاولي دائما في المدرسة وفي البيت وفي العمل لما تكبري ان شاء الله واشوفك عروسة جميلة متعلمة ومثقفة واهم حاجة في الدنيا كلها الأخلاق فهي اغلي من العلم واجمل من الجمال وربنا يوفقك في دراستك وفي حياتك ) .

 

وفاة حسين الشربيني

رحل حسين الشربيني، عن عالمنا الفنان حسين الشربيني، في ثاني أيام شهر رمضان وهو يفطر مع أسرته علي مائدة الإفطار تاركا ميراثا ثريا من اعمالا فنية خالدة وزوجته وابنتيه (نهي وسهي).

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