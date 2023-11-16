التعليق الأول للاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر على اقتحامات الاحتلال للمستشفيات

صرح الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للتليفزيون العربي ، اليوم الخميس، أنه من غير المقبول التعرض للمستشفيات والطواقم الطبية في قطاع غزة.



كما قالت جمعية الهلال والصليب الأحمر المستشفيات والأطباء والجرحى في غزة يحتاجون إلى حماية.

وأعلن المكتب الإعلامي في غزة ، في وقت سابق ، أن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت جميع أقسام مستشفى الشفاء في قطاع غزة واعتقلت عددًا من العاملين به.

وقال المكتب في بيان له: "الجيش الإسرائيلي يقتحم أقسام مستشفى الشفاء وينشر الذعر بين المرضى، و نحمل الجيش الإسرائيلي مسؤولية المرضى والأطقم الطبية في مستشفى الشفاء".

ومنذ قليل، قال قائد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي يارون فينكلمان، الأربعاء، إن الجيش نفذ الليلة عملية بمستشفى الشفاء في غزة، وأضاف "ماضون قدمًا".