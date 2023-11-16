عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التعليق الأول للاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر على اقتحامات الاحتلال للمستشفيات

صدى البلد

صرح الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للتليفزيون العربي ، اليوم الخميس، أنه من غير المقبول التعرض للمستشفيات والطواقم الطبية في قطاع غزة.
 

كما قالت جمعية الهلال والصليب الأحمر المستشفيات والأطباء والجرحى في غزة يحتاجون إلى حماية.

وأعلن المكتب الإعلامي في غزة ، في وقت سابق ، أن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت جميع أقسام مستشفى الشفاء في قطاع غزة واعتقلت عددًا من العاملين به.

وقال المكتب في بيان له: "الجيش الإسرائيلي يقتحم أقسام مستشفى الشفاء وينشر الذعر بين المرضى، و نحمل الجيش الإسرائيلي مسؤولية المرضى والأطقم الطبية في مستشفى الشفاء".

ومنذ قليل، قال قائد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي يارون فينكلمان، الأربعاء، إن الجيش نفذ الليلة عملية بمستشفى الشفاء في غزة، وأضاف "ماضون قدمًا".

احتلال الاسرائيلي الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الاحمر الاحتلال الاسرائيلي الهلال الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

80 ألف جنيه والتنفيذ من اليوم فورًا|مفاجأة بشأن قرار البنك المركزي الجديد

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية ..وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

العلبة بـ 135 جنيه.. أحمد موسى يعلن مفاجأة صادمة بشأن أسعار السجائر

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

رسميًا.. طلاق هنا الزاهد من أحمد فهمي

موضوعات متعلقة

الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف منزل إسماعيل هنية

مستشفى شهداء الأقصى مهدد بالتوقف لهذ السبب

الخارجية التركية : إسرائيل لا يحق لها الحديث عن القوانين بسبب جرائمها

المندوبة البريطانية بمجلس الأمن : يجب مراعاة حرمة المستشفيات في قطاع غزة

لإتاحة وصول المساعدات لغزة.. مجلس الأمن يعتمد هدن إنسانية عاجلة لعدة أيام

فشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار وقف إطلاق النار دائم في غزة

مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار مالطا بشأن هدن إنسانية في غزة

مجلس الأمن يعقد جلسة عاجلة بشأن مشروع قرار يخص الهدنة في غزة

ترشيحاتنا

اشتباكات مستمر في جميع محاور شمال غزة

وزارة التضامن تتابع صرف مساعدات تكافل وكرامة للمستحقين

إسرائيل اعتقلت 57 فلسطينيا من الضفة الغربية خلال الليل

بسعر 3400 جنيه..هاتف شاومي Redmi 12 الأفضل اتباع منه 3 مليون هاتف

التعليق الأول للاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر على اقتحامات الاحتلال للمستشفيات

علامات تشير إلى الإصابة بمرض كرون.. انتبهوا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم السكري بدون جراحات في وقت قياسي..كيف فعل ذلك؟

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية ..وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب مع العسل على الريق؟

أسعار السكر اليوم| إجراء حكومي لحل الأزمة.. و27 جنيهًا للكيلو بهذه المنافذ

فيديو

بالتزامن مع اقتحام مستشفى الشفاء.. قصة ممرضة مزيفة استغاثت من حماس «فيديوجراف»

قصة حب فؤاد خليل ورفض طلب زواجه بسبب الفن

أحمد فؤاد خليل يكشف بداية مشوار والده الفني

مقطع فيديو لطفلة بكماء تنطق بعد سنوات من المعاناة لسبب غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ