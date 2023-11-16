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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق يدين قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

صدى البلد

أدانت وزارة الخارجية العراقية ، اليوم الخميس، قصف الاحتلال الإسرائيلي في محيط المستشفى الميداني الاردني في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، في بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "وزارة الخارجية تُدينُ، بأشدِّ العبارات القصف الذي قامت به سلطة الإحتلال الصهيونيّ، في محيط المستشفى الميدانيّ الأردنيّ في قطاع غزّة، الذي أدى إلى إصابة عدد من كوادر المستشفى خلال محاولتهم إسعاف المصابين الفلسطينيين الذين أصيبوا جرّاء القصف المستمر على القطاع".

واوضح، ان "الانتهاكات المستمرة من قبل سلطة الاحتلال الغاصب، على المستشفيات وتعريض الطواقم الطبية للخطر، يُعد جريمةٌ مرفوضة ومُدانة، وتمثل خرقاً واضحاً وانتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدوليّ والإنسانيّ".

واعربت الوزارة وفقاً للبيان، عن "تضامنها مع المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة"، مطالبة "مجلس الأمن والمجتمع الدوليّ، بضرورة التدخُّل لإيقاف هذه الإنتهاكات، التي تطال المستشفيات والبنى التحتيّة الطبيّة وكوادرها".

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