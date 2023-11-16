عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يبحث الاستغلال الأمثل لمحلات ممشى شرم الشيخ وعوائق التشغيل

فودة خلال الاجتماع
فودة خلال الاجتماع

واجهت عملية تشغيل محلات ممشى شرم الشيخ بعض العوائق التي تسببت في عدم التشغيل الأمثل لها، وكان أبرزها عدم وجود جراج للسيارات بالقرب من المحلات، وكذلك بعض مشاكل الخدمات "الكهرباء - المياه - الغاز".

لذلك عقد  اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا مع شاغلي المحلات في ممشى شارع السلام بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود السولية، مستشار المحافظ لشئون المحليات، وممثلى الجهاز التنفيذي للمدينة وعدد كبير من شاغلي المحلات ومديري المديريات المعاونة.

واستمع المحافظ  للنقاط الإيجابية والسلبية التي أدت لعدم تشغيل محلات الممشى على الوجه الأمثل وكما هو مخطط له، رغم نجاح التجارب والنشاطات المختلفة به.

واستمع المحافظ لعدد كبير من المشاكل فيما يخص خدمات الكهرباء والماء والغاز لدى بعض الشاغلين، وكذا عدم تشغيل بعض المحلات رغم تأجيرها وسداد قيمتها بصورة منتظمة، ما يؤثر على نجاحات الأنشطة الأخرى لكون الممشى وحدة واحدة متكاملة تقدم عددا من النشاطات المختلفة.

وطرح المحافظ والحضور بعض المقترحات  لتطوير التشغيل عن طريق الخدمات المقدمة وبعض التسهيلات، وكذلك تعيين مسئول من مجلس المدينة يكون مشرفا على خدمات محلات الممشى، وكذا إنشاء عدد من النشاطات الأخرى الموازية للنشاطات الحالية مثل إنشاء 4 ملاعب بلياردو في ظهير المحلات، مع إضافة عدد من مواقف السيارات ودورات المياه العمومية، وكذلك تفعيل مشروع الدراجات، وذلك في سبيل أن يتم تشغيل الممشى بجميع طاقاته وأنشطته المختلفة مع بداية يناير القادم.

فودة

FB_IMG_1700130309568
FB_IMG_1700130309568
FB_IMG_1700130294759
FB_IMG_1700130294759
جنوب سيناء فودة ممشي السلام شرم الشيخ محلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

80 ألف جنيه والتنفيذ من اليوم فورًا|مفاجأة بشأن قرار البنك المركزي الجديد

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

مليون و300 ألف دولار.. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز

تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| اعرف الحكاية

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء: التصديق على 320 قرار تصالح بمدينة شرم الشيخ

فودة يوجه بسرعة حصر تلفيات حادث طابا ورفع كفاءة العمارات السكنية المتضررة

ترشيحاتنا

وزير الخارجية: لا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية لاستقبال الفلسطينيين من غزة

هل قراءة التشهد كاملا في الركعة الثانية تؤثر في صحة الصلاة؟

قياديان في حماس يكشفان كذب الاحتلال الإسرائيلي بشأن الانفاق تحت مستشفي الشفاء

منافس الأهلي المحتمل.. مدرب أرجنتيني يقترب من تدريب اتحاد جدة

ليس قراركم.. تعليق عاجل من فرنسا بشأن تصريحات نتنياهو بإدارة غزة بعد حرب

وزير الخارجية: يجب التوصل إلى اتفاق لإقامة الدولة الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم انفصالهما.. هنا الزاهد وأحمد فهمي يحتفظان بصورهما معا

بدموع لا تتوقف| طفلة فلسطينية توجه رسالة صادمة من غزة.. فيديو

وصفتهن بالخادمات.. مها أحمد تدخل فى نوبة غضب وتسب متابعين على تيك توك

رسالة قصيرة ومؤلمة من طفلة عن الأوضاع في غزة.. ماذا قالت؟

فيديو

السكر بـ27 جنيها للكيلو بهذه المنافذ| توقعات الأسعار الفترة القادمة.. فيديو

نوة المكنسة تهدد الإسكندرية.. ماذا يحدث؟ (تغطية خاصة).. فيديو

مذكورة في التوراة.. حاخامات يدعون انتصار الاحتلال بدليل في الكتب المقدسة

محادثة بين إسرائيلية وفلسطيني تكشف نظرة الاحتلال للوضع في غزة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ