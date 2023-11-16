فودة يبحث الاستغلال الأمثل لمحلات ممشى شرم الشيخ وعوائق التشغيل

واجهت عملية تشغيل محلات ممشى شرم الشيخ بعض العوائق التي تسببت في عدم التشغيل الأمثل لها، وكان أبرزها عدم وجود جراج للسيارات بالقرب من المحلات، وكذلك بعض مشاكل الخدمات "الكهرباء - المياه - الغاز".

لذلك عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا مع شاغلي المحلات في ممشى شارع السلام بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود السولية، مستشار المحافظ لشئون المحليات، وممثلى الجهاز التنفيذي للمدينة وعدد كبير من شاغلي المحلات ومديري المديريات المعاونة.

واستمع المحافظ للنقاط الإيجابية والسلبية التي أدت لعدم تشغيل محلات الممشى على الوجه الأمثل وكما هو مخطط له، رغم نجاح التجارب والنشاطات المختلفة به.

واستمع المحافظ لعدد كبير من المشاكل فيما يخص خدمات الكهرباء والماء والغاز لدى بعض الشاغلين، وكذا عدم تشغيل بعض المحلات رغم تأجيرها وسداد قيمتها بصورة منتظمة، ما يؤثر على نجاحات الأنشطة الأخرى لكون الممشى وحدة واحدة متكاملة تقدم عددا من النشاطات المختلفة.

وطرح المحافظ والحضور بعض المقترحات لتطوير التشغيل عن طريق الخدمات المقدمة وبعض التسهيلات، وكذلك تعيين مسئول من مجلس المدينة يكون مشرفا على خدمات محلات الممشى، وكذا إنشاء عدد من النشاطات الأخرى الموازية للنشاطات الحالية مثل إنشاء 4 ملاعب بلياردو في ظهير المحلات، مع إضافة عدد من مواقف السيارات ودورات المياه العمومية، وكذلك تفعيل مشروع الدراجات، وذلك في سبيل أن يتم تشغيل الممشى بجميع طاقاته وأنشطته المختلفة مع بداية يناير القادم.

فودة

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