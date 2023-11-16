بمناسبة العيد الوطني.. سلطان عُمان يرعى الاستعراض العسكري بقاعدة أدم الجوية

بمناسبة العيد الوطني الـ 53 المجيد، يرعى السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، بعد غد /السبت/ العرض العسكري الذي سيقام على ميدان الاستعراض العسكري بقاعدة أدم الجوية بمحافظة الداخلية، وستشارك فيه وحدات رمزية تمثِّل الجيش السلطاني العُماني، وسلاح الجو السلطاني العُماني، والبحرية السلطانية العُمانية، والحرس السلطاني العُماني، وقوة السلطان الخاصة، وشرطة عُمان السلطانية، وشؤون البلاط السلطاني، بالإضافة إلى الموسيقى العسكرية المشتركة.

يحضر الاحتفال بمعية السلطان هيثم، أصحاب السُّمو، والوزراء، ورئيسا مجلسي الدولة والشورى، والمستشارون، وقادة قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة المعتمدون لدى سلطنة عُمان، وأعضاء مجلسي الدولة، والشورى، وعدد من وكلاء الوزارات والمحافظين، وعدد من القادة العسكريين المتقاعدين، وعدد من القضاة، وأعضاء الادعاء العام، والسفراء بوزارة الخارجية، وعدد من الولاة، وعدد من الشيوخ والأعيان بمحافظة الداخلية، كما يحضر الاحتفال الملحقون العسكريون بسفارات الدول الشقيقة والصديقة بسلطنة عُمان، وكبار الضباط العسكريين، وكبار المسؤولين بالدولة، وعدد من كبار الضباط المتقاعدين، وعدد من الضباط وضباط الصف وأفراد قوات السلطان المسلحة، والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى.