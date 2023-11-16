خالد كمال: صناعة اليخوت كبيرة ومصر بها كفاءات فنية وكوادر عالية| فيديو

قال خالد كمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيد، إن صناعة اليخوت صناعة كبيرة للغاية، و متواجدة في العديد من دول العالم، مؤكداً أن اليخوت تختلف في جودتها والتكنولوجيات التي تصنع بها.

مدة إنشاء اليخت تعتمد على طول اليخت



وأضاف خالد كمال خلال لقائه مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أن هناك يختين في السويس تحت الإنشاء، بطول 43.5 متر ، لافتاً إلى أن هذه اليخوت تم تصنيعها بجودة عالية، و خامات متطورة.



وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيد إلى، أن مصر بها كفاءات فنية و كوادر جيدة للغاية، تسطيع الاعتماد عليها في صناعة اليخوت، مضيفاً أن مدة إنشاء اليخت تعتمد على طول اليخت ، و إمكانياته ووزنه، و مواصفاته الإنشائية.