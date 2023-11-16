وزير الصحة يكشف تفاصيل نقل أطفال حديثي الولادة من غزة إلى مصر

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أن نقل الأطفال حديثي الولادة من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح يمثل تحديا كبيرا، معربا عن قلقه من هذه العملية.

وقال وزير الصحة إن عملية النقل تحتاج إلى تجهيز سيارة الإسعاف مع حاضنات متحركة، لمحاولة إحضارهم على الحدود وعلينا أن نكون مستعدين على الفور، بحسب تصريحاته لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأضاف "عبد الغفار" أن الأطفال الخدج الذين يعانون من حالات ضيق التنفس يمكن أن يفقدوا حياتهم في 5 دقائق، مشيرا إلى استعداد مصر لاستقبال 36 طفلاً حديث الولادة من قطاع غزة "إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة".