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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر

منتخب الشباب
منتخب الشباب

خاض منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض ، مرانه الرئيسي اليوم على ملعب المرسي استعدادا لمباراة الغد أمام الجزائر في ثاني مواجهات الفراعنة ببطولة شمال أفريقيا الودية التي تقام حاليا في تونس.

خضع اللاعبون الذين شاركوا كأساسيين في مباراة أمس أمام ليبيا لتدريبات خفيفة لفك العضلات، بينما خاض باقي اللاعبين مرانا كاملا.

في السياق ذاته، تقدم محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة رئيس بعثة منتخب الشباب بالشكر للسيد ايهاب فهمي سفير مصر في تونس لدعمه المستمر للمنتخب وتذليل كافة العقبات التي تواجه البعثة.

وكان سفير مصر في تونس قد حضر مباراة منتخب الشباب أمام ليبيا أمس لمساندة ودعم اللاعبين والجهاز الفني ، وحرص على توجيه كلمة للفريق عقب المباراة طالبهم خلالها ببذل قصاري جهدهم في البطولة معربا عن ثقته في قدرات وامكانات هؤلاء اللاعبين لتحقيق لقب البطولة.

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