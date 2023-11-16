خالد الجندي: الموت بداية صلة جديدة وبعده يسمع ويرى الإنسان بشكل أفضل

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، إن جملة ذهب إلى مثواه الأخير، خطأ هو ذهب إلى محطة انتقال، ومرحلة وحياة جديدة.



واضاف عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: الموت لا يعنى العدم وانقطاع الصلة بين الحي والميت، لافتا إلى أن الموت بداية صلة جديدة، فبعد الموت يسمع ويرى الإنسان بشكل جديد وأفضل مما كان عليه في الدنيا، وهما ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: «لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ



وتابع: «شوف الجمال في القرآن الكريم وحروف العطف في قوله تعالى: (مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (18) مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (19) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (20) ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ)، الآية هنا حرف العطف ثم يعنى مرحلة جديدة، وجاء عند الموت قال أماته فأقبره».