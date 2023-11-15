خالد الجندي: 90% من ذنوب البشر سببها النفس وليس الشيطان

أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النفس هي السبب في الذنوب الفردية التي ذكرها القرآن الكريم، منها ذكر قتل قابيل وهابيل، كذلك العجل الذهبى الذي قام بعمله السامرى.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة خاصة بعنوان «حوار الأجيال»، من برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأربعاء،أن الشيطان يمثل من أسباب الذنوب، لافتا إلى أن ٩٠% من أسباب الذنوب من النفس.

وأوضح، أن لو كان كل فعل وراه الشيطان من جعل الشيطان يعصى ربه، نفسه هي التي سولت له أن يعصى ربه، مستشهدا بايات الله سبحانه وتعالى: «وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ».



