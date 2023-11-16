عبدالسند يمامة: نشكر الشركة المتحدة للمعاملة العادلة مع المرشحين في انتخابات الرئاسة

علق المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، على منح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 100 دقيقة إعلانية مجانًا لكل مرشح رئاسي.

وقال المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "أعربنا عن شكرنا وتقديرنا وتلقينا هذا الخبر بالرضا والتقدير لأنه يعكس المعاملة العادلة مع كل المرشحين".

وأضاف: "هذه الخطوة من الشركة المتحدة فرصة جيدة لأن كل مرشح يتحمل على عاتقه نفقات الدعاية الانتخابية"، مؤكدا: "إعلان الشركة المتحدة جيد ومتساوي لكل المرشحين".



وأشار: "نعرب عن شكرنا وتقديرنا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المعاملة العادلة للمرشحين في الانتخابات الرئاسية".

