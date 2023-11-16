تعليق مثير من حسن المستكاوي على هدفي محمد صلاح : صاروخ

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي على هدف محمد صلاح في شباك جيبوتي عبر حسابه بموقع اكس .

و كتب حسن المستكاوي :هدف ٢ صاروخ لمحمد صلاح.

نجح محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني في زيادة التقدم للمنتخب المصري في الدقيقة 20 مسجلا الهدف الثاني له في المباراة بعد ركلة جزاء حصل عليها عمر كمال.

تقدم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني بهدف للمنتخب المصري في شباك جيبوتي في الدقيقة 17 من عمر المباراة.

بدأ المنتخب المصري الشوط الأول بهجوم ضاغط في محاولة منه لتسجيل الهدف الأول في شباك جيبوتي.

وفي الدقيقة التاسعة من عمر المباراة أهدر مصطفي محمد مهاجم المنتخب المصري فرصة التقدم بعد تسديدة قوية ارتطمت بخط دفاع جيبوتي.

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن تشكيل الفريق في مباراته أمام جيبوتي المقرر لها السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وجاء كالتالي :

محمد الشناوي - عمر كمال - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو - عمر مرموش - محمد صلاح.