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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عوض تاج الدين يكشف تفاصيل استجابة الرئيس السيسي لعلاج الطفل الفلسطيني

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن استجابة الرئيس السيسي للعلاج الطفل الفلسطيني عبد الله، يأتي في إطار العهد المصري في تقديم كافة المعونات في مختلف الأوجه للإخوة في فلسطين وقطاع غزة، والمستشفيات المصرية بما تملكه من قدرات عالية للغاية، وكوادر بشرية متخصصة في جميع مجالات الطب، تقوم بتقديم كافة الرعاية الصحية الكاملة في مختلف أوجه التخصصات الطبية، ويوجد حالات عديدة تحتاج رعاية مركزة، ورعاية طبية وجراحية دقيقة للغاية، وتلك الحالات تقدم لها كل الخدمات في المستشفيات المصرية بكل رعاية كاملة. 

عوض تاج الدين يتحدث عن استقبال الطفل عبد الله

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج "مانشيت" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن الرئيس السيسي وجه بعلاج الطفل الفلسطيني عبد الله، وكذلك الأطفال التي تحتاج رعاية خاصة في الحضانات، وما إلى ذلك، ويتم تقديم كل الدعم لهم، موضحًا أنه سيتم الإعلان فور وصول الأطفال الفلسطينيين إلى مصر ويتم نقلهم إلى الأماكن المتخصصة للرعاية الكاملة لهم. 

وتابع عوض تاج الدين، أن الأحداث في غزة صعبة للغاية، وضرب المستشفيات وخروجها عن الخدمة أمر صعبًا للغاية، خاصة أن المستشفيات تحتاج للأكسجين وما إلى ذلك، لافتا إلى أن الإصابات كبيرة جدا في قطاع غزة مما ينتج عنه مشاكل عديدة، ولا يجب أن ينقطع التيار الكهربائي عن المستشفيات لأنه يغذي الكثير من الأجهزة، وبالتالي المصابين تتعرض لموقف صعب للغاية في فلسطين. 

عوض تاج الدين الرئيس السيسي الطفل الفلسطيني الطفل عبد الله جابر القرموطي برنامج مانشيت

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