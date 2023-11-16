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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام

هشاشة العظام
هشاشة العظام

تعد هشاشة العظام من أكثر الأمراض الخطيرة التي تؤثر على قدرة الإنسان على مواصلة حياته بشكل طبيعي وتتسبب في تساقط الأسنان.

وتعد هشاشة العظام من الأمراض الصامتة التى تدمر الجسم دون أن يشعر الإنسان بها إلا بعد الوصول للمراحل المتقدمة.

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لذا من المهم معرفة المهددون بالإصابة بمرض هشاشة العظام لكى يقوموا بالاهتمام بضبط نسبة الكالسيوم في الجسم واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمرض هشاشة العظام.

تتعرض بعض مجموعات السكان لخطر أكبر لعدم الحصول على ما يكفي من فيتامين د، وتوصي وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بأن يتناول هؤلاء الأشخاص مكملات فيتامين د بمقدار 10 ميكروجرام (400 وحدة دولية) يوميًا على مدار السنة. هذه المجموعات هي:

الأشخاص الذين لا يتواجدون كثيرًا في الهواء الطلق، على سبيل المثال إذا كانوا ضعفاء أو مقيدين بالمنزل أو يعيشون في دار رعاية.

الأشخاص الذين يرتدون عادة ملابس تغطي معظم بشرتهم عندما يكونون في الهواء الطلق
الأشخاص ذوو البشرة الداكنة مثل الأشخاص من أصل أفريقي أو أفريقي كاريبي أو من جنوب آسيا.
المصادر الجيدة لفيتامين د:

الأسماك الزيتية، مثل السلمون والسردين والماكريل
صفار البيض
الأطعمة المدعمة، مثل بعض الدهون القابلة للدهن وحبوب الإفطار
إذا تم تشخيص إصابتك بهشاشة العظام، فقد يصف طبيبك مكملات الكالسيوم وفيتامين د بالإضافة إلى علاجات أدوية هشاشة العظام إذا كانت لديهم مخاوف من انخفاض كمية الكالسيوم التي تتناولها.

هشاشة العظام تدمر الجسم الأكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام مرض هشاشة العظام مكملات فيتامين د مكملات الكالسيوم

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