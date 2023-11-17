نبيلة مكرم: الدولة المصرية لم تتخل عني حتى اللحظة في محنة ابني

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، إن الدولة المصرية لم تتخل عنها حتى هذه اللحظة في محنة ابنها.

وقالت نبيلة مكرم في حوارها مع محمد الباز في برنامج “ الشاهد ” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز”، :" لم أتساءل عن وجهة نظر الدولة من التأخر في قبول استقالتي من الوزارة، لأنني كنت في ظروف صعبة جدًا، لم يكن أمامي غير ابني "رامي" الذي كنت أفكر فيه، لكنني قدّرت جدًا تمسك الحكومة بي وعدم الموافقة مباشرة على طلبي رغم إصراري على الرحيل".

وأضافت نبيلة مكرم "اعتبرت عدم الموافقة المباشرة على استقالتي، نوع من التقدير، حيث شعرت بأن الدولة لم تتخل عني حتى الآن، وهو ما يجعلني أشعر بالفخر الذي أتحدث عنه دائماً والمتمثل في وقفة الدولة معي ولذلك لا أستطيع أن أغفل هذا الموقف أو لا أتحدث عنه".