نبيلة مكرم: الرئيس السيسي كسر مصطلح أقباط المهجر بالأفعال وليس بالأقوال

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السباق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كسر مصطلح أقباط المهجر ولم يعد موجودًا.

وأضافت "مكرم"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس أعطى رسالة قوية أن الكل سواسية وأن الدين لله، وان واجبنا وطني كمصريين في الداخل والخارج ولم يقل هذا الكلام وصمت ولكنه تزامن معه أفعال.

وأكدت أن حضور الرئيس لاحتفال أعياد الميلاد بالكنسية المصرية وأول مرة نرى رئيس مصري يدخل كنيسة، مشيرة إلى أن الشعب المصري زكي ويفهم أن هذا الشخص حريص على أن يأتي للكنيسة ليلة العيد وهو مشهد مذهل.

وتابعت، أنها كانت تقول للمصريين بالخارج، أن ما يشاهدونه بالتلفزيون غير رؤية المشهد بالطبيعة.