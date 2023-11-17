أحمد العوضي يفجر مفاجأة عن رفضه مسلسل بسبب ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

تحدث الفنان أحمد العوضي، عن سبب اعتذاره عن دوره في مسلسل "سرة الباتع"، لافتا إلى أنه اعتذر لارتباطه باتفاق مع زوجته، الفنانة ياسمين عبد العزيز، لتقديم مسلسل يجمعهما معا.



وقال الفنان أحمد العوضي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس،: "كنت مرتبط بكلمة مع ياسمين إني أعمل معاها مسلسل السنة دي، وكنا مقررناش نعمل ضرب نار أو عمل آخر، واحتراما لكلمتي مع ياسمين اعتذرت".

وأضاف: "أنا مرفضتش المسلسل كمسلسل، لكن احترمت كلمتي مع ياسمين عبدالعزيز"، مشيرا: "في مسلسل سره الباتع كان المفروض دور حامد القديم وحامد الجديد يعملهم ممثل واحد، وحصل ترشيح من أستاذ خالد يوسف المخرج والمنتج تامر مرسي إني أعمل الدورين".