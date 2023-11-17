50 % لا يريدون نتنياهو.. تراجع قوّة حزب "الليكود" الإسرائيلي لهذا السبب

أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية ، اليوم الجمعة، بتراجع قوّة "الليكود" الحاكم و50% من الإسرائيليين يفضلون بيني جانتس لرئاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأعضاء الكنيست عن "الليكود" إنه لا ينوي الاستقالة بعد الحرب ولا الذهاب إلى انتخابات.

ودعا قطب حزب الليكود داني دنون نواب حزبه لتشكيل مجموعة مانعة لا تسمح لرئيس الوزراء اليميني بنيامين نتانياهو بإنهاء الحرب قبل القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

كما أعرب دانون عن معارضته لموافقة إسرائيل على إدخال مساعدات إنسانية الى قطاع غزة.