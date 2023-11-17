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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة كاجوال.. هبة مجدي تخطف الأنظار بالأسود

هبه مجدي
هبه مجدي

شاركت الفنانة هبة مجدي، أحدث إطلالتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


 

وظهرت هبة مجدي بإطلالة جذابة وأنيقة، مرتديه قميص باللون الأسود ونسقت معه بنطال جينز وتركت خصلات شعرهامنسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، واللون الأحمر في الشفاه.


 

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي “المداح” وتدور قصة مسلسل "المداح 3.. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفلالذيتبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهمغيرالمشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك معالجن،حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضًا أزمات.

اعمال هبة مجدي أسطورة العشق المداح 3 مسلسل المداح 3

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