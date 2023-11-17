3 منافذ.. الكشف عن خطة إسرائيل لتهجير الفلسطينيين| فيديو

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر أصبحت في عين العاصفة، ويجب التعامل مع الأمور من هذا المنطلق، حيث شهدت الـ 24 ساعة الماضية تصريحات لرئيس الأركان الإسرائيلي يقول فيه إن الجيش الإسرائيلي نجح إلى حد كبير في تدمير البنية التحتية العسكرية لحماس في شمال غزة وأنهم سينتقلوا إلى المراحل التالية.

وأوضح "هريدي" خلال مداخلة هاتفية أذاعتها فضائية اكسترا نيوز، اليوم الجمعة، أن المراحل التالية يقصد بها في الاستراتيجية الإسرائيلية التعامل مع البنى التحتية العسكرية لحماس في جنوب القطاع، وجاء هذا على لسان قيادات الاحتلال، لافتًا إلى أن جنوب القطاع يعني الاقتراب من الحدود المصرية.

وتابع، مساعد وزير الخارجية الأسبق أنه إذا قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف جنوب قطاع غزة فلن يكون هناك حل أمام المليون فلسطيني وأكثر إلا 3 منافذ صحراء النقب والبحر المتوسط والأراضي المصرية.