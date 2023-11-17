منتخب مصر للشباب يهزم الجزائر 3-0 في بطولة شمال إفريقيا الودية

بقيادة وائل رياض..

منتخب مصر لكرة القدم تحت 20 عامًا، بإشراف وائل رياض، يحقق فوزه الأول في بطولة شمال إفريقيا الودية بثلاثة أهداف نظيفة على حساب المنتخب الجزائري في الجولة الثانية.

وسجل عبد الرحمن محمود الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 11 بضربة رأس، بعد تبادل لاعبي منتخب الشباب الكرة وإرسال عرضية تمكن من تحويلها إلى الشباك

الهدف الثاني لمنتخب مصر

ونجح محمد عبد الله في تسجيل الهدف الثان لمنتخب مصر في الدقيقة 47، حيث اخترق محمد عبد الله دفاع الجزائر وأودع الكرة في المرمى.



وسجل منتخب مصر الهدف الثالث في الدقيقة 86، وذلك من ضربة جزاء تصدى لها أحمد خالد كباكا.