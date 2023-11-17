الأمم المتحدة: يجب حماية المدنيين في غزة وإطلاق سراح الرهائن على الفور

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة أن المساعدات الغذائية في غزة تنخفض بشكل خطير.

واضافت الأمم المتحدة أنه يجب أن تقوم كافة الأطراف بحماية المدنيين في غزة، ويجب إطلاق سراح الرهائن على الفور ودون شروط.

كانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن نتنياهو يجتمع بالحكومة الموسعة غدا بعد خلافات مجلس الحرب وانتقادات سموتريتش.

كان قد طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، مسئول الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لإنهاء عدوانها المستمر على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وضرورة السماح بإدخال المساعدات الأساسية الإنسانية.